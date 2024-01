X (Twitter) propose maintenant les appels audio et vidéo sur Android

Les utilisateurs sur iOS pouvaient déjà en profiter et c’est désormais au tour des utilisateurs sur Android d’avoir les appels audio et vidéo sur X (ex-Twitter). La fonctionnalité est disponible dès maintenant.

X se met aux appels sur Android

Comme pour iOS, seuls les utilisateurs avec l’abonnement premium payant de X peuvent utiliser pleinement les fonctions d’appel audio et vidéo sur Android. Alors que tout le monde peut en recevoir, seuls les abonnés premium peuvent passer des appels audio et vidéo. La fonctionnalité est en cours de déploiement et sera disponible pour ceux qui installent la dernière mise à jour de l’application.

Pour réaliser un appel avec un utilisateur sur X, il faut ouvrir une conversation au niveau des messages privés dans l’application ou en commencer une nouvelle, puis choisir l’option souhaitée pour démarrer un appel audio/vidéo. Le réseau social explique dans un document d’assistance que tous les comptes peuvent recevoir des appels dans l’application, mais vous pouvez contrôler qui peut vous appeler à partir des paramètres.

Vous ne pouvez débuter un appel audio/vidéo qu’avec un utilisateur à qui vous avez envoyé un message au moins une fois, et vous devez avoir activé les notifications pour être averti lorsque vous recevez un appel. Bien que les appels fonctionnent par défaut en peer-to-peer, un paramètre permet de masquer votre adresse IP en acheminant le trafic via l’infrastructure de X.

Il existe trois abonnements premium sur X qui offrent différentes fonctionnalités, avec des prix qui s’échelonnent de 3,60€/mois à 19,20€/mois. Il existe aussi des formules à l’année qui s’échelonnent de 38,40€ à 201,60€.