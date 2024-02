Ingenuity : une photo rapprochée montre que le drone-hélico a aussi perdu une pale

Depuis le 20 janvier, suite à un atterrissage mouvementé (au bout de 35 secondes de vol) le 6 janvier dernier, le drone-hélico Ingenuity est déclaré définitivement hors-service à la surface de Mars. Jusqu’ici, les seules images disponibles, soit un cliché du drone au loin sur une dune, ou un autre cliché montrant l’ombre d’une pale, donnaient l’impression que le drone avait été cloué au sol à cause d’un simple rotor endommagé à son embout. Deux nouvelles photographies – qui ont été capturées ce week-end par le SuperCam Remote Micro-Imager de Perseverance alors que le Rover se trouvait à son point le plus proche d’Ingenuity – permettent de modifier largement ce scénario.

Un étudiant de design allemand du nom de Simeon Schmauß, a retravaillé les images prises par Perseverance, et le résultat est proprement spectaculaire puisque l’on peut enfin apercevoir nettement Ingenuity sur la dune de la zone Neretva Vallis ! Cette image rapprochée permet aussi de comprendre que le drone hélico a subi une avarie bien plus importante que ce qui avait été initialement annoncé par la NASA. De toute évidence en effet, Ingenuity a non seulement endommagé l’une de ses pales mais a aussi perdu une autre pale qui s’est cassée net lors de l’atterrissage et que l’on retrouve bien visible sur un second cliché (voir ci-dessous).

La pale cassée d’Ingenuity, au beau milieu d’une dune sablonneuse de Mars

Cette pale cassée est située à une quinzaine de mètres d’Ingenuity ce qui laisse entendre que le choc de la pale contre la surface de Mars l’a brisé net et l’a projeté plus loin. La NASA, qui avait déjà une bonne idée de la façon dont Ingenuity avait terminé son dernier vol, a donc de nouveaux éléments en main pour affiner le scénario de fin du petit drone-hélico…Cela ne changera évidemment rien à la destinée d’Ingenuity, mais ces informations peuvent s’avérer cruciales pour la conception des futurs appareils de ce type.