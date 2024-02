Amazon doit payer 1,9 millions de dollars à des centaines de travailleurs migrants exploités dans ses entrepôts

La note aurait pu être plus lourde : Amazon a accepté de payer 1,9 million de dollars à plus de 700 travailleurs migrants en Arabie Saoudite après des plaintes d’abus de droits humains et des rapports concernant des contrats de travail illégaux dans certains entrepôts de la firme. Le règlement intervient après une enquête – déclenchée suite à un rapport d’Amnesty International – qui a révélé de nombreuses violations des règles dans la chaîne d’approvisionnement d’Amazon, parmi lesquelles des conditions de vie médiocres, des problèmes de contrat et de versement de salaire, ainsi que des retards dans le traitement des réclamations des travailleurs. Beaucoup de ces travailleurs, principalement originaires du Népal, avaient été soumis à des frais de recrutement illégaux souvent accompagnés de prêts à taux d’intérêt élevé, ce qui avait même conduit à des allégations de traite d’êtres humains pour l’exploitation au travail.

L’ enquête d’Amnesty a également révélé que les travailleurs vivaient dans des logements insalubres, avec des chambres surpeuplées et un accès insuffisant à l’eau potable. Amazon, a reconnu les faits et a pris des mesures rapides afin de résoudre les manquements les plus graves. Le règlement d’Amazon correspond à un versement de 2700 dollars par employé concerné par ces faits d’exploitation, ce qui peut sembler bien peu eu égard à la fortune du GAFAM.

A noter que les conditions de travail dans les entrepôts d’Amazon sont sur le grill depuis des années, le gant américain cumulant de nombreuses accusations de violation des lois du travail voire d’activités anti-syndicales. L’entreprise fait face aussi à plusieurs enquêtes fédérales concernant ses mesures de sécurité (ou plutôt l’absence de mesures) et a été condamnée à des amendes pour avoir exposé les travailleurs à des risques. Malgré ce casier déjà bien chargé, Amazon adopte une position de défiance, allant jusqu’à contester la constitutionnalité du National Labor Relations Board. Des technologies du 21ème siècle, mais la mentalité des premiers grands industriels du début du 20ème siècle.