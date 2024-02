Ai Pin : du retard à la livraison pour l’IA portable de Humane, et 3 mois d’abonnement gratuits

C’est bientôt l’heure de vérité pour l’AI Pin, le petit gadget de la startup américaine Humane qui sert en quelque sorte d’IA d’assistance portable. La livraison du produit était prévu pour ce trimestre, mais finalement, il y aura un peu de retard à l’allumage et Humane annonce que les premiers acheteurs recevront l’AI Pin vers la mi-avril au plus tôt. Pour se faire pardonner ce petit accroc (que l’on pouvait pressentir, le lancement d’un premier produit n’est jamais simple pour une petite startup), Humane annonce que l’abonnement obligatoire pour profiter des fonctions de l’AI Pin sera gratuit durant trois mois à réception du produit. A noter que l’AI Pin dispose de sa propre puce cellulaire, et qu’ainsi il ne grignotera pas sur le débit du smartphone de l’utilisateur.

Pour rappel, l’AI Pin embarque une IA capable de répondre à la voix aux différentes requêtes de l’utilisateur, et dispose d’un capteur photo/vidéo ainsi que d’un mini-projecteur capable d’afficher une interface directement dans le creux de la main. L’appareil seul coûte 699 dollars, à qui il faut rajouter 24 dollars mensuel d’abonnement pour accéder aux serveurs de cloud nécessaires pour que l’engin fonctionne correctement. L’AI Pin est uniquement vendu aux Etats-Unis dans un premier temps.