Starlink veut placer des satellites plus bas en orbite pour améliorer les débits et la latence

Starlink souhaite apporter des débits encore plus rapides à ses abonnés. SpaceX (la maison mère de Starlink) a envoyé un courrier à la FCC (Federal Communications Commission) afin d’obtenir l’autorisation de placer des satellites en orbite à 340£-360 kilomètres d’altitude. L’objectif général affiché est d’améliorer le service pour l’abonné, une amélioration de service qui passe avant tout par un meilleur débit : « De plus, opérer à ces altitudes plus basses permettra à SpaceX de fournir aux consommateurs un service par satellite de meilleure qualité et à faible latence, en suivant le rythme de la demande croissante d’applications en temps réel pour prendre en charge le travail à distance, l’enseignement à distance, la télésanté et les interventions d’urgence. » ajoute SpaceX dans le courrier adressé à la FCC.

Afin d’emporter la décision de la FCC, Starlink vante la qualité de ses satellites de seconde génération récemment déployés en orbite basse : « SpaceX est fier d’annoncer que ses satellites de deuxième génération ont réalisé des performances encore meilleures que prévu, y compris pendant la phase de lancement et de début d’orbite de leurs opérations, où la traînée atmosphérique sur les satellites est à son maximum ». Pour rappel, Starlink compte actuellement plus de 4000 satellites actifs en orbite, sur un total prévu de 12 000 satellites.