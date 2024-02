ChatGPT a débloqué pendant plusieurs heures, répondant aux questions des utilisateurs avec des phrases sans queue ni tête. Fort heureusement, OpenAI a pu corriger le problème.

Des problèmes avec ChatGPT

« Nous enquêtons sur les signalements faisant état de réponses inattendues de la part de ChatGPT », a d’abord fait savoir OpenAI. Quelques minutes plus tard, le groupe a indiqué avoir déterminé l’origine du problème. Il a toutefois fallu attendre de longues heures avant que l’on revienne à une situation normale. « ChatGPT fonctionne normalement », indique simplement OpenAI.

De nombreux utilisateurs ont mis en ligne des captures d’écran montrant des réponses incompréhensibles du modèle d’IA générative. « Il génère des mots totalement inexistants, omet des mots et produit des séquences de petits mots-clés qui me sont inintelligibles, entre autres anomalies », a par exemple déclaré un utilisateur sur le forum des développeurs qui utilisent les outils d’OpenAI. « On pourrait penser que j’ai spécifié de telles instructions, mais ce n’est pas le cas. J’ai l’impression que mon GPT est hanté ».

Un autre utilisateur s’est plaint que toutes ses conversations avec le modèle de langage « se transforment rapidement en grand n’importe quoi depuis trois heures ». Il a copié un extrait d’une des réponses de ChatGPT: « L’argent pour le bit et la liste est l’un des étrangers et l’internet où la monnaie et la personne du coût est l’un des amis et la monnaie. La prochaine fois que vous regarderez le système, l’échange et le fait, n’oubliez pas de donner ». Comme nous pouvons le voir, cela ne veut rien dire.

OpenAI n’a pas fourni plus de précisions sur la nature de l’incident.