🔥 Sosh lance un forfait 40 Go à moins de 10€

Bouygues Telecom n’est pas le seul à proposer des promos sur ses forfaits mobiles, Sosh a décidé de dégainer une offre avec 40 Go pour 9,99€/mois. C’est mieux que d’habitude.

Un forfait 40 Go chez Sosh

En temps normal, Sosh propose 20 Go pour 9,99€/mois. Avec la nouvelle offre, le quota double pour passer à 40 Go. Ce gain sera appréciable pour tous ceux qui ont d’importants besoins de navigation sur Internet. Un élément à prendre en compte : c’est de la 4G et non de la 5G.

Le reste du forfait se veut classique. On retrouve les appels, SMS et MMS en illimité en France. Si vous voyagez en Europe ou dans les DOM, vous avez là encore les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est ici de 15 Go.

Qui dit Sosh dit réseau d’Orange. Et selon les données de l’Arcep, le régulateur des télécoms, Orange a été le meilleur opérateur en 2023, dans toutes les zones d’habitation confondues. C’est donc une bonne chose pour le forfait du jour : vous êtes assurés d’avoir un très bon réseau un peu partout en France.

Le forfait 40 Go à 9,99€/mois est disponible sur le site de Sosh. Il est bon de préciser qu’il s’agit d’une offre sans engagement. Vous pouvez à tout moment quitter l’opérateur, sans payer de frais de résiliation.

En face, Bouygues Telecom propose un forfait 80 Go 4G à 8,99€/mois et SFR RED a une offre 100 Go 4G à 10,99€/mois. Si vous ne souhaitez pas obligatoirement le réseau d’Orange, ces deux forfaits peuvent être de bonnes alternatives.