Bouygues Telecom dégaine un forfait 5G 100 Go à 11,99€/mois sans engagement

Bouygues Telecom cherche à être agressif en ce début d’année avec un forfait mobile qui a l’avantage d’être 5G, d’avoir 100 Go pour Internet et de coûter 11,99€/mois. Le tout sans engagement.

Un forfait 5G intéressant chez Bouygues Telecom

Dans le détail, le forfait de Bouygues Telecom comprend les appels, SMS et MMS en illimité. Il y a 100 Go pour Internet, qui sont utilisables en 5G. Concernant l’usage en Europe et dans les DOM, l’opérateur propose là encore les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est ici de 25 Go.

Un autre point fort est le prix de la carte SIM : Bouygues Telecom la facture uniquement 1€, alors que les autres opérateurs ont l’habitude de demander 10€.

Le forfait 5G de Bouygues Telecom avec 100 Go à 11,99€/mois (sans engagement) est disponible dès maintenant en cliquant ici. Sinon, il y a un forfait 5G avec 130 Go à 24,99€/mois.

Que propose la concurrence ? Chez SFR RED, on retrouve un forfait 5G avec 130 Go pour 13,99€/mois. Pour le coup, le prix est bien meilleur que chez Bouygues Telecom. Mais l’opérateur ne propose pas une offre pour contrer le forfait 100 Go à 11,99€/mois.

Du côté de Sosh, il faut prendre le forfait 140 Go à 20,99€/mois pour avoir la 5G. Et chez Free Mobile, c’est le forfait 250 Go à 19,99€/mois. Ça tombe même à 9,99€/mois pour les abonnés Freebox.