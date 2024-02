Grounded et Pentiment sont les premiers jeux first party Xbox à débarquer sur la Nintendo Switch

La transhumance a commencé. Lors du Nintendo’s partner showcase, la firme de Kyoto a confirmé que Pentiment et Grounded seraient bientôt jouables sur Nintendo Switch. Pentiment, un jeu d’aventure médiévale blindé d’humour et de finesse, sera disponible dès demain sur la console de Nintendo, et il faudra attendre le 16 avril prochain pour que Grounded – un jeu coopératif massivement multi-joueurs dans lequel il s’agit de diriger une équipe de lilliputiens en prise avec les dangers du jardin – en fasse de même. A noter que pour ce dernier titre, le cross-platform avec les consoles Xbox sera disponible dès le lancement du jeu sur la Switch.

Ces deux jeux font partie des 4 titres évoqués par Phil Spencer lors du dernier Podcast de Xbox, des jeux first party qui pour la première fois iront sur les terres des plateformes adverses. On rétorquera que Ori et Cuphead avaient déjà tracé le chemin, mais ces titres étaient seulement distribués par Xbox et ne provenaient pas de studios internes.

Les rumeurs indiquent qu’Hi-Fi Rush et Sea of Thieves seraient les deux autres jeux concernés. Hi-Fi Rush arriverait à la fois sur PS5 et Nintendo Switch tandis que Sea of Thieves serait uniquement destiné à la PS5. Reste à voir désormais si ces transfuges ne vont pas encore plus plomber les ventes de Xbox Series. Après tout, pourquoi acheter une Xbox si je peux avoir les jeux exclusifs de la Switch/PS5 et de la Xbox dans une même console ? Tout dépendra sans doute de l’ampleur de la nouvelle stratégie de Microsoft. Si l’on s’en tient aux propos de Phil Spencer, ces 4 jeux sont une forme d’expérimentation et il ne faudrait pas s’attendre à ce que d’autres jeux xbox arrivent en masse sur d’autres plateformes. Encore faudrait-il savoir quels jeux sont sur la rampe lancement, car dans le doute là encore, un acheteur potentiel pourra bien se dire que tous les futurs jeux annoncés seront des candidats au transfuge à un moment ou un autre.