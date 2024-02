Le premier Nintendo Direct de 2024 est annoncé pour dévoiler des jeux Switch

Le premier Nintendo Direct de 2024 aura lieu le 21 février à 15 heures (heure française). Ce sera l’occasion de découvrir de nouveaux jeux qui sortiront cette année sur Nintendo Switch.

Un Nintendo Direct le 21 février

Nintendo fait savoir qu’il s’agira d’un Partner Showcase. Il faut comprendre par là que les jeux présentés seront ceux des studios et développeurs tiers, et non de Nintendo. Ne vous attendez donc pas à découvrir un nouveau Mario, Zelda ou une licence bien connue du célèbre groupe japonais.

Ce Nintendo Direct Partner Showcase durera environ 25 minutes et se concentrera sur les jeux Switch à venir durant la première moitié de 2024. Et comme souvent, rien d’autre n’est annoncé. Nous ne savons donc pas (officiellement) quels seront les titres dévoilés.

Rendez-vous sur notre chaîne YouTube le 21/02 à 15:00 pour un #NintendoDirect: Partner Showcase d'environ 25 minutes centré sur les jeux édités et développés par nos partenaires à venir durant la première moitié de l'année 2024 sur Nintendo Switch ! 👉 https://t.co/wLJ8BV4XvU pic.twitter.com/zQb6mxnAhJ — Nintendo France (@NintendoFrance) February 19, 2024

Le précédent Nintendo Direct a eu lieu en septembre 2023. L’une des annonces les plus importantes de cet événement a été le remake de Mario vs. Donkey Kong et une remastérisation de Paper Mario : La Porte Millénaire. Les dates de sortie de Luigi’s Mansion 2 HD et de Princess Peach : Showtime! avaient aussi été révélées.

Reste à savoir maintenant si Nintendo va réellement se focaliser exclusivement sur les jeux tiers ou si le groupe ne va pas en profiter pour faire au moins une annonce concernant l’une de ses licences.

Le Nintendo Direct sera à retrouver sur YouTube le 21 février à 15 heures.