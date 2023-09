Un nouveau Nintendo Direct annoncé, avec les jeux Switch prévus cet hiver

Nintendo annonce la tenue d’un nouveau Nintendo Direct, ce sera demain (14 septembre). Le rendez-vous est donné à 16 heures (heure française). Cela intervient peu de temps après la précédent Nintendo Direct se focalisant sur Super Mario Bros Wonder.

« Retrouvez-nous pour un #NintendoDirect centré sur les jeux Nintendo Switch à venir cet hiver ! », indique le groupe dans un message posté sur X (ex-Twitter). Ce sera donc demain à 16 heures et la durée annoncée est de 40 minutes. On peut donc s’attendre à de nombreuses annonces de jeux, mais il n’y a pour l’instant aucune information sur les titres que nous allons découvrir. Quelques fuites suggèrent un jeu Donkey Kong, ainsi que le retour de jeux sortis sur Wii et Nintendo DS. Mais les titres exacts ne sont pas connus.

Retrouvez-nous pour un #NintendoDirect centré sur les jeux Nintendo Switch à venir cet hiver ! 📅 14/09

🕓 16:00

⏳ Environ 40 minutes Rendez-vous ici : https://t.co/Hf8cBBcvB6 pic.twitter.com/IEZTS4axZ8 — Nintendo France (@NintendoFrance) September 13, 2023

Une présentation de Nintendo était largement attendue dans le courant du mois. Le Tokyo Game Show 2023 commence la semaine prochaine et l’entreprise a l’habitude d’organiser un événement juste avant cette grande exposition.

Le Nintendo Direct du 14 septembre pourrait être suivi directement sur la chaîne YouTube de Nintendo ou via la vidéo ci-dessous.