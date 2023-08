Un Nintendo Direct est annoncé, se focalisant sur Super Mario Bros Wonder

Nintendo annonce la tenue d’un nouveau Nintendo Direct qui aura lieu le 31 août à 16 heures (heure française) et se focalisera sur Super Mario Bros Wonder. Il s’agit du prochain jeu de la firme qui sortira en octobre.

« Retrouvez-nous pour un aperçu détaillé de la nouvelle aventure en 2D de Mario dans un Super Mario Bros. Wonder Direct ! », indique Nintendo dans un tweet. Le Nintendo Direct aura une durée de 15 minutes. Aussi, il ne faut pas s’attendre à d’autres annonces : ce sera Mario et rien que Mario.

Retrouvez-nous pour un aperçu détaillé de la nouvelle aventure en 2D de Mario dans un Super Mario Bros. Wonder Direct ! 📆 : 31/08

🕓 : 16:00

⏳ : environ 15 minutes Suivez le #SuperMarioBrosWonder Direct ici 🎥 : https://t.co/U6zrRyLlFW pic.twitter.com/wdnh0on9XQ — Nintendo France (@NintendoFrance) August 29, 2023

Super Mario Bros Wonder sortira le 20 octobre prochain sur Nintendo Switch. La princesse Peach, la princesse Daisy et Yoshi sont des personnages jouables aux côtés de Mario, Luigi et Toad.

Pour rappel, Nintendo a annoncé Super Mario Bros Wonder en juin, lors d’un Nintendo Direct d’ailleurs. Le gameplay classique des jeux Mario à défilement horizontal s’apprête à prendre une toute nouvelle direction avec l’arrivée des fleurs prodiges, qui viennent bouleverser les choses pour créer des moments aussi spectaculaires qu’inattendus.

