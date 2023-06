Super Mario Bros. Wonder : un nouveau jeu Super Mario pour la Switch ! (trailer + date de sortie)

Le Nintendo Direct assez terne de ce mercredi 21 juin aura finalement accouché de son « one more thing », sous la forme d’un tout nouveau jeu Super Mario : Super Mario Bros. Wonder reprend l’héritage des tous premiers titres de la franchise, mais un héritage ici totalement modernisé. Les décors chatoyants et blindés de parallax, les animations extrêmement détaillées, le style cartoon et « meugnon » fera sans doute chavirer les fans de la franchise. A ces superbes effets de fausse 3D (ou de fausse 2D, c’est selon) se rajoutent de nouveaux éléments de gameplay, comme la capacité modifier l’environnement ou de se transformer en différents animaux (vous allez aimer Elephant-Mario).



Super Mario Bros. Wonder sera aussi jouable jusqu’à 4 en coop et il sera possible de diriger les personnages Peach, Daisy ou bien encore Toad. Cette belle surprise sortira le 20 octobre prochain sur Nintendo Switch, soit le jour même de la sortie de Spider-Man 2 sur PS5 (et encore vous épargne t-on les autres sorties de ce mois d’octobre 2023 absolument dantesque).