Streaming : Paramount+ et Universal+/Peacock discutent d’une fusion

Il existe beaucoup de services de streaming, mais certains d’entre eux pourraient fusionner à terme, et ça pourrait notamment être le cas de Paramount+ et Peacock. Des discussions sont en cours.

Vers une fusion des services de streaming

Selon le Wall Street Journal, Paramount a eu des discussions avec Comcast (propriétaire de Peacock) concernant l’avenir de Paramount+, et les deux sociétés ont discuté de la possibilité de fusionner Paramount+ et Peacock en un seul service. Il ne s’agit là que de l’une des « nombreuses options stratégiques potentielles » envisagées par Paramount.

Bien qu’il ne soit pas certain que cela se produise bientôt, les fusions de services de streaming voient parfois le jour. Warner Bros Discovery, par exemple, a fusionné Discovery+ et HBO Max sous le nom de Max, tandis qu’il a été récemment annoncé que Disney, Warner Bros Discovery et Fox unissaient leurs forces pour une offre de streaming sportif.

Dans le cas de Paramount+ et Peacock, la fusion aiderait Comcast et Paramount à réaliser d’importantes économies de coûts, qu’il s’agisse de dépenses de programmation ou de marketing.

Paramount+ existe en France, et ce depuis décembre 2022. Concernant Peacock, la plateforme a été lancée en France sous le nom d’Universal+ la même année. Ce sont des services qui ne semblent pas vraiment populaires dans l’Hexagone.