Après SpaceX, Amazon affirme à son tour que le National Labor Relations Board est anticonstitutionnel

Visiblement, les grands groupes américains supportent de moins en moins bien que les employés puissent se révolter contre des conditions de travail parfois indignes. Après SpaceX, c’est donc au tour d’Amazon d’affirmer que le National Labor Relations Board (NLRB) est « anticonstitutionnel ». Pour rappel, le National Labor Relations Board « est une agence indépendante du gouvernement fédéral américain chargée de conduire les élections syndicales et d’enquêter sur les pratiques illégales dans le monde du travail » (source Wikipédia). Amazon tacle ainsi le NLRB dans le cadre d’une plainte datant de 2023, une plainte qui accuse Amazon d’avoir gravement enfreint les lois du travail en menaçant les employés syndiqués d’un entrepôt de Staten Island (État de New York).

Evidemment, Amazon affirme être blanc comme neige et ajoute même que « la structure du N.L.R.B. viole la séparation des pouvoirs ». Le géant de la distribution en ligne estime que le NLRB ne devrait pas à la fois pouvoir édicter les règles à suivre dans le monde du travail et enquêter afin de déterminer si telle ou telle entreprise à enfreint ces mêmes règles. La firme américaine se plaint aussi que les affaires se terminent systématiquement devant un tribunal administratif, qui serait dit-on plus enclin à se ranger du côté des travailleurs.

Amazon semble tout de même oublier que d’autres agences sont soumises au droit administratif, comme la SEC (Securities and Exchange Commission), le ministère de la Santé ainsi que la Food and Drug Administration. La contre-plainte d’Amazon est ici strictement semblable à celle formulée par SpaceX il y a quelques semaines.