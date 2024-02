Alan Wake 2 devient le jeu le plus rapidement vendu par Remedy

Alan Wake 2, disponible depuis le 27 octobre 2023, comptabilise 1,3 million de ventes depuis sa sortie. Il devient ainsi le jeu de Remedy qui s’est vendu le plus rapidement.

Succès pour Alan Wake 2

Dans le détail, Remedy révèle que le jeu, qui est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC, a atteint 1 million de ventes à la fin de décembre 2023 et 1,3 million au début de février 2024.

À titre de comparaison, Alan Wake 2 a vendu plus de 50% d’exemplaires supplémentaires et plus de trois fois plus de copies numériques au cours de ses deux premiers mois que Control (aussi développé par Remedy) au cours de ses quatre premiers mois. Depuis sa sortie en 2019, Control s’est vendu à plus de 4 millions d’unités, générant un revenu net (revenu partageable entre Remedy et un partenaire d’édition, hors taxes et frais de plateforme) d’environ 100 millions d’euros. « Un grand jeu peut générer d’excellentes ventes à long terme et nous nous attendons à ce que ce soit également le cas pour Alan Wake 2 », déclare le studio.

« Nous sommes heureux du démarrage des ventes d’Alan Wake 2 », déclare Tero Virtala, PDG de Remedy. « Le prix est également resté à un niveau élevé et le jeu a déjà récupéré une partie importante des dépenses de développement et de marketing. Nous continuerons à développer le jeu pour satisfaire les fans existants et attirer de nouveaux joueurs, et nous nous attendons à ce que le jeu continue à bien se vendre ».

Remedy a déjà annoncé qu’il travaillait sur deux extensions pour Alan Wake 2, qui sortiront en 2024 au fur et à mesure des mises à jour du jeu de base.