Alan Wake 2 est reporté de quelques jours pour éviter un embouteillage de jeux

La date de sortie pour Alan Wake 2 n’est plus le 17 octobre 2023, mais le 27 octobre. Le studio Remedy qui développe le jeu fait comprendre que le report est dû aux nombreux jeux qui sortiront dans deux mois, afin d’éviter un embouteillage et laisser les joueurs découvrir plusieurs titres.

« Octobre est un mois extraordinaire pour les lancements de jeux et nous espérons que ce changement de date permettra à tout le monde de profiter de ses jeux préférés », indique le compte X/Twitter officiel d’Alan Wake 2. « Nous avons hâte de vous montrer ce que le romancier préféré de tous prépare dans le Dark Place la semaine prochaine. Merci de votre patience ! », peut-on ensuite lire. Remedy fait ici référence à la présentation lors de la Gamescom qui aura lieu du 23 au 27 août.

An update from the Alan Wake 2 team: we're moving Alan Wake 2's launch from October 17 to October 27.

October is an amazing month for game launches and we hope this date shift gives more space for everyone to enjoy their favorite games.

