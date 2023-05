Alan Wake 2 : pas de version physique pour le jeu à cause du prix

Alan Wake 2, qui s’est dévoilé lors du PlayStation Showcase, sortira le 17 octobre prochain sur PS5, Xbox Series X/S et PC, mais il n’y aura pas une version physique. En effet, le studio Remedy Entertainment a décidé d’uniquement proposer une version dématérialisée et justifie ce choix par le prix.

Voici la justification de Remedy Entertainment pour la version numérique seulement d’Alan Wake 2 :

Peut-on éventuellement s’attendre à une physique pour plus tard. Cela semble mal parti. « Il n’est actuellement pas prévu de sortir Alan Wake 2 sur disque », indique le studio.

THQ Nordic, qui a sorti la version physique du premier Alan Wake sur PC, a réagi au choix de Remedy Entertainment. « Nous avons fait la version disque d’Alan Wake pour PC à l’époque dans le cas où vous l’avez manqué. Et juste parce qu’UNE personne (ou une entreprise) n’aime pas le physique, il y en a beaucoup qui l’aiment encore. Pensez-y. Nous serions ravis de nous y remettre ! La boucle est bouclée », peut-on lire dans un tweet. Remedy Entertainment n’a pas réagi à ce message.

@alanwake @remedygames I mean… we did the disc version of Alan Wake for PC back in the day ICYMI ;)

And just because ONE person (or company) does not love physical, there is plenty who still do. Give it some thought. We'd love to go at it again! Full circle and all.

— THQ Nordic in the Dark (@THQNordic) May 25, 2023