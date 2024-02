La Russie envoie en orbite un satellite militaire… anti-satellite ?

Le timing est pour le moins saisissant. Le samedi 9 février, la Russie a procédé au lancement d’un satellite classifié, un lancement qui est aussi la première mission orbitale de l’année pour le pays dirigé par Vladimir Poutine. Ce lancement a été réalisé avec une fusée Soyuz-2-1v depuis le cosmodrome de Plesetsk, situé dans la partie nord extrême du pays. Selon les informations rapportées par Anatoly Zak du site RussianSpaceWeb.com, ce satellite militaire- qui porte la désignation Kosmos 2575 selon la nomenclature habituelle de l’armée russe – n’a pas de mission officielle, mais un détail assez significatif pourrait lever en partie le voile sur les objectifs poursuivis réellement par la Russie.

En creusant un peu plus, on découvre en effet que le lancement de Kosmos 2575 coïncide précisément avec celui d’un autre satellite militaire russe, Kosmos 2574, mis en orbite le 27 décembre par une fusée identique (soit Soyuz-2-1v). Le fait que les deux satellites partagent le même plan orbital suggèrent qu’ils pourraient avoir des objectifs communs. La Russie ayant par le passé effectué le test d’un système d’arme anti-satellite, ces deux satellites militaires sont désormais sous la surveillance attentive de l’armée américaine… et d’une communauté internationale d’observateurs amateurs.

La « rencontre » orbitale de ces deux satellites pourrait indiquer que la Russie poursuit le développement d’un système anti-satellite, une hypothèse qui colle assez bien avec les déclarations toutes fraiches de John Kirby, le conseiller en communications pour la sécurité nationale de la Maison Blanche. A croire que ce lancement pourrait être à l’origine des rumeurs récentes concernant une nouvelle arme antisatellite russe.