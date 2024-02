La Maison Blanche annonce que la Russie développe une arme anti-satellites

La Maison Blanche n’a pas tout à fait éteint le feu des rumeurs. John Kirby, conseiller en communications pour la sécurité nationale de la Maison Blanche a en effet confirmé que la Russie développait bien actuellement une arme anti-satellite : « Bien que je sois limité par ce que je peux dire sur la nature spécifique de la menace, je peux confirmer qu’elle est liée à une capacité antisatellite que la Russie développe. »

Cet aveu est immédiatement suivi d’une mise au point importante : « Premièrement, il ne s’agit pas d’une capacité active qui a été déployée » tempère Kirby. « Et bien que la recherche par la Russie de cette capacité particulière soit troublante, il n’y a aucune menace immédiate pour la sécurité de qui que ce soit ». Et pour ceux qui n’auraient pas saisi la nuance : « Nous ne parlons pas d’une arme qui peut être utilisée pour attaquer des êtres humains ou provoquer une destruction physique ici sur Terre ».

En d’autres termes, la Maison Blanche confirme ce que l’on savait déjà puisque le Kremlin, à plusieurs reprises, a annoncé son intention de détruire la flotte Starlink qui fournit un accès Internet haut débit à l’Ukraine. La seule vraie nouveauté est ici que cette arme anti-satellite serait encore loin d’être opérationnelle, contrairement à ce qui était annoncé ces derniers jours. Pour rappel, la Russie a effectué il y a trois ans un test d’arme antisatellites, un test concluant mais qui s’est soldé par la création d’un nuage de débris potentiellement dangereux pour tous les autres objets en orbite, y compris donc des satellites russes. Bref, une (très) mauvaise idée sur le fond. Le Kremlin réfléchit donc probablement à un moyen de désactiver les satellites à distance, ce qui limiterait le risque de dégâts collatéraux.

Cette solution n’est visiblement pas assez spectaculaire pour le New York Times, qui rapporte de son côté que la technologie antisatellite envisagée par la Russie serait « une arme nucléaire spatiale ». PBS NewsHour lance un pièce en l’air et ajoute que cette arme fonctionnerait à l’énergie nucléaire mais disposerait d’un mode opératoire exclusivement électronique. Non sourcés, ces articles ressemblent surtout en l’état à un chapelet d’hypothèses…