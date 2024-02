Fort d’une communauté de plus de 100 millions de joueurs actifs, Minecraft est encore aujourd’hui un jeu phénomène. Une équipe de chercheurs de l’Université du Witwatersrand (Afrique du Sud) s’est demandée si l’IA serait capable de se débrouiller convenablement dans ce type de jeu bac-à-sable. Les chercheurs ont donc mis au point deux entités-IA bâties sur le modèle MinePlanner (un modèle développé spécifiquement pour Minecraft) et dopées à l’apprentissage automatique (machine Learning), puis ont lâché les deux entités dans le jeu Minecraft.

Les deux entités-IA avaient deux objectifs à remplir dans le monde virtuel de Minecraft, soit bâtir 45 constructions en fonction de trois niveaux de complexité : facile, intermédiaire et difficile. Facile pour un joueur lambda, mais extrêmement compliqué pour IA au vu des énormes possibilités du jeu, sachant que l’IA arrive dans Minecraft avec un minimum de connaissances préalables. Tout doit être analysé sur place, chaque essai-erreur permettant alors à l’IA de progresser un peu plus vers la tâche à remplir (c’est le principe du machine Learning).

Au final, les IA ont échoué à remplir l’objectif qui leur avait été confié. l’une des IA a réalisé 17 construction dont aucune de niveau difficile, tandis que l’autre IA s’est contentée de 6 constructions dont 5 faciles et une intermédiaire. Etrangement, seule cette dernière IA a échoué au point de ne plus pouvoir « réfléchir » à cause de sa mémoire trop saturée en données. Bref, l’IA capable vraiment intelligente « from scratch » (ou presque), ce n’est pas vraiment pour tout de suite…