Streaming : M6+ va voir le jour pour concurrencer TF1+

TF1+ ne va pas être le seul service de streaming appartenant à une chaîne de télévision, nous allons également avoir le droit à M6+. La plateforme sera dévoilée le 6 mars.

Un nouveau dans le streaming : M6+

L’annonce de M6+ a été faite par Nicolas de Tavernost, qui est à la tête du groupe M6 depuis 37 ans et qui a annoncé son départ. Le dirigeant a indiqué au Figaro :

Nous avons élaboré un plan que nous dévoilerons le 6 mars, autour d’une nouvelle plateforme baptisée M6+ ; nous avons attendu la définition des SIG d’une part, le renforcement des acquisitions de programmes d’autre part pour présenter notre plan d’accélération qui comportera par ailleurs des nouveautés technologiques grâce à notre filiale européenne de technologie Bedrock. Ce plan va s’appuyer sur les grands succès actuels de 6Play et je ne doute pas que le Groupe M6, qui a été le premier à lancer le streaming en 2008, sera co-leader sur le marché AVOD. Nous sommes déjà leaders sur les catégories les plus jeunes en affinité et en temps passé par utilisateur chaque mois. Le plan M6+ va permettre d’accélérer dans ces domaines. Nos objectifs sont clairs : doubler a minima la consommation sur la plateforme avec 1 milliard d’heures consommées et tripler les revenus streaming pour atteindre 200 millions d’euros à horizon 2028. Si on y ajoute les objectifs de télévision segmentée, nous aurons assuré un relais de croissance significatif à la télévision traditionnelle. L’audio digital n’est pas en reste, elle fera partie intégrante de la plateforme.

Nicolas de Tavernost n’entre pas plus dans les détails pour le moment. Il faudra attendre le 6 mars pour savoir à quoi ressemble M6+, quels seront les programmes disponibles, les prix et plus encore. Pour sa part, TF1+ a vu le jour le 8 janvier dernier. Ce fut un moyen d’enterrer la plateforme MyTF1.

Pour rappel, TF1, France Télévisions et M6 avaient proposé une plateforme commune, à savoir Salto. Mais celle-ci a fermé ses portes. Chaque groupe maintenant à lancer son propre service.