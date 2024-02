Finalement, l’Ukraine affirme avoir des preuves que des antennes Starlink sont revendues à l’armée russe

Elon Musk et sa société spatiale SpaceX se sont retrouvés récemment au coeur d’une controverse suite à des rapports affirmant que des packs d’antennes Starlink (internet par satellite ) seraient revendues à des soldats russes, des allégations qui ont bien sûr été démenties. Cependant, de récentes informations fournies cette fois par le gouvernement ukrainien suggèrent que ces transactions se produisent bel et bien et sont facilitées par des intermédiaires situés dans des « pays arabes ». Un enregistrement audio diffusé par le ministère de la Défense Ukrainienne dévoile une conversation entre des soldats russes au sujet de l’acquisition d’une unité Starlink afin d’améliorer leur connectivité internet médiocre. Cette conversation fait notamment mention d’acquisitions via un convoi local pour 200 000 roubles (2 184 $) et de fournitures incluant des câbles et des routeurs qui seraient apportés par « Les Arabes ».

Livraison d’antennes Starlink à l’armée ukrainienne

Des rapports ultérieurs de médias russes indiquent en outre que des soldats volontaires ont été en mesure de se procurer des unités Starlink via des canaux de marché gris à Dubaï, contournant ainsi l’interdiction officielle du Kremlin (les antennes Starlink ne sont pas autorisées sur le territoire russe). Ces révélations posent forcément question concernant la collaboration entre SpaceX et l’Ukraine, un pays en plein conflit armé qui dépend énormément de Starlink pour ses communications. C’est aussi un gros coup de pression contre la firme américaine : la publication de l’enregistrement semble en effet être un mouvement stratégique du gouvernement ukrainien pour mettre en lumière ces achats de contrebande et ainsi pousser SpaceX à effectuer des contrôles plus rigoureux.