Des antennes Starlink seraient utilisées par la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine

Après près de deux ans d’un conflit qui semble pratiquement sans fin, la Russie se serait dotée d’un nouvel « outil » dans sa guerre contre l’Ukraine, à savoir des antennes Starlink de SpaceX utilisées pour la communication sur le champ de bataille. Bien que Starlink soit officiellement interdit en Russie en raison des sanctions économiques, plusieurs rapports indiquent que les unités russes en Ukraine occupée utilisent des paraboles Starlink qu’elles ont achetées via des intermédiaires basés à Dubaï. Ces achats de contrebande sont normalement interdits, SpaceX comme de nombreuses autres entreprises US n’ayant plus le droit de commercer avec la Russie, mais il semble donc que l’armée russe soit parvenue à contourner ces limitations.

Un camion rempli d’antennes Starlink… à destination des forces Ukrainiennes

Si ces informations étaient vérifiée, SpaceX et son CEO Elon Musk se retrouveraient donc dans une situation difficile en raison des possibles violation des sanctions américaines. Starlink assure de son côté que ces acquisitions de matériel sont totalement hors de son contrôle, et l’on voit mal en effet comment l’entreprise pourrait empêcher qu’aucune de ses antennes ne tombent dans de mauvaises mains. Plus problématique cependant, Starlink ne peut même pas couper les transmissions satellites vers ces antennes, sachant que de nombreuses antennes Starlink sont toujours utilisées, en toute légalité cette fois, par l’état major ukrainien. Starlink dispose t-il de la capacité de repérer et bloquer l’accès au débit satellitaire pour les seules antennes dont disposent les forces russes ?