Elon Musk dément que des antennes Starlink soient utilisées par les forces russes en Ukraine

Plusieurs médias ont rapporté il y a quelques jours de sources plus ou moins sûres que les forces russes déployées en Ukraine étaient parvenues à se procurer des antennes Starlink. Selon ces mêmes sources; l’armée russe parviendrait à se procurer des antennes Starlink par le biais d’intermédiaires forcément douteux et basés dans des pays où la vente d’antennes Stalink est autorisée. Il n’aura donc fallu que quelques heures avant le Kremlin ne réagisse par Le biais de son porte-parole, Dmitri Peskov. Ce dernier a démenti les dernières rumeurs auprès de Reuters :« Ce n’est pas un système certifié chez nous ; par conséquent, il ne peut pas être officiellement fourni ici et n’est pas officiellement fourni. Par conséquent, il ne peut en aucun cas être utilisé officiellement. » On notera tout de même la petits subtilité de langage : Peskov dément toute utilisation « officielle » des antennes Starlink, ce qui laisse la porte ouverte à des usages beaucoup plus « officieux ».

A number of false news reports claim that SpaceX is selling Starlink terminals to Russia.

This is categorically false.

To the best of our knowledge, no Starlinks have been sold directly or indirectly to Russia.

— Elon Musk (@elonmusk) February 11, 2024