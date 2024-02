Mars : après Ingenuity, Perseverance montre à son tour des signes de faiblesse

Le Rover Perseverance et son éclaireur volant Ingnuity ont parcouru des km de surface martienne. Par un étrange coup du sort, quelques jours à peine après la panne définitive d’Ingenuity, le Rover Perseverance pourrait bien perdre l’une de ses principales capacités, soit la capacité à analyser les roches martiennes. La NASA affirme en effet que la technologie laser utilisée pour ces analyses est sujette à des dysfonctionnements. Le problème concerne l’un des deux couvercles de l’instrument SHERLOC, situé sur le bras du robot, qui est resté partiellement ouvert. Ce soucis technique entrave la capacité du rover à recueillir des données scientifiques, le couvercle étant conçu pour protéger les caméras de l’instrument contre l’accumulation de poussière. Et bien entendu, ces caméras sont essentielles à la mission de Perseverance.

Le bras robotisé SHERLOC en pleine analyse de roche martienne

La NASA a rendu public ce gros soucis le mardi 13 février, et précise au passage que le dysfonctionnement a été identifié pour la première fois le 6 janvier. Depuis, les ingénieurs ont examiné la cause de la position incorrecte du couvercle et exploré des solutions potentielles… sans succès pour l’instant. SHERLOC est un acronyme pour Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals. L’instrument dans sa globalité utilise des caméras, un spectromètre ainsi qu’un laser pour examiner les roches martiennes. Ce dernier fait partie des sept instruments à bord du rover et travaille en symbiose avec WATSON (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and eNgineering) afin d’étudier la composition microscopique des roches martiennes.

Habituellement, Perseverance cible une roche potentiellement « intrigante », utilise le laser de SHERLOC pour examiner une petite section de cette roche, puis capture une image détaillée avec WATSON. Depuis son atterrissage sur Mars en février 2021, le rover a utilisé cette technique sur 34 roches. On mesure donc à quel point une défaillance de cet instrument serait particulièrement préjudiciable pour la mission de Perseverance sur Mars.