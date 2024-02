PlayStation 5 : pas de jeux first-party venant de grosses licences avant mars 2025

Sony annonce la couleur : il n’y aura pas de jeux first-party sur PS5 venant de grosses licences avant mars 2025. Les joueurs devront donc patienter et se rabattre sur les titres d’autres studios.

De l’attente pendant un an

« En ce qui concerne les logiciels first-party, nous voulons continuer à nous concentrer sur la production d’œuvres de haute qualité et sur le développement de jeux de services, mais, bien que des projets majeurs soient actuellement en cours de développement, nous ne prévoyons pas de sortir de nouveaux titres de franchises existantes majeures au cours de la prochaine année fiscale, comme God of War Ragnarök et Marvel’s Spider-Man », a déclaré Hiroki Totoki, président, directeur de l’exploitation et directeur financier de Sony.

Sony est resté assez discret sur son programme post-Spider-Man 2, et la déclaration d’Hiroki Totoki confirme les soupçons selon lesquels la PlayStation 5 était confrontée à un long manque d’exclusivités dans son programme, similaire à celui de la Xbox en 2022. Le jeu Wolverine d’Insomniac, par exemple, est connu pour être très éloigné, un récent piratage ayant révélé que sa date de sortie prévue était 2026. Le prochain projet de Naughty Dog est inconnu, tandis que la version multijoueur de The Last of Us a été abandonnée.

2024 aura le droit à plusieurs jeux sur PS5 de la part de développeurs tiers, dont Final Fantasy 7 Rebirth ce mois-ci. Il y aura également le remake de Silent Hill 2, tout comme Rise of the Ronin et Stellar Blade pour ne citer qu’eux.

L’autre nouvelle est que Sony a confirmé qu’il n’avait pas atteint son objectif ambitieux de vendre 25 millions de PS5 au cours de l’exercice financier actuel, ce qui l’a amené à revoir ses prévisions à la baisse, à 21 millions de ventes. La société a par ailleurs indiqué que la PS5 se trouve désormais dans la « dernière phase » de son cycle de vie.