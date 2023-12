Insomniac réagit à son piratage massif et au développement du jeu Wolverine

Insomniac Games a connu un très gros piratage avec 1,6 To de données qui ont été diffusées. Cela concerne des données d’employés, des feuilles de route, des documents financiers, ainsi que des versions tests de jeux, dont Wolverine prévu sur PS5. Aujourd’hui, le studio réagit à ce leak.

L’une des fuites notables concerne le jeu Wolverine, à tel point qu’une version test du jeu est disponible avec le piratage. Certains ont procédé à l’installation et y jouent déjà. Il s’agit de la version destinée à la PlayStation 5.

Insomniac Games n’avait pas encore fait un commentaire public. C’est désormais chose faite avec un message publié sur X (ex-Twitter). Sans surprise, le studio qui appartient à Sony dit être en colère, tout en assurant que le développement de Wolverine « se poursuit comme prévu ». Voici le message posté :

Merci pour l’élan de compassion et le soutien indéfectible. C’est très apprécié.

Nous sommes à la fois attristés et furieux de la récente cyberattaque criminelle contre notre studio et de l’impact émotionnel qu’elle a eu sur notre équipe de développeurs. Nous nous sommes concentrés sur nous-mêmes ces derniers jours pour nous soutenir mutuellement.

Nous savons que les données volées comprennent des informations personnelles appartenant à nos employés, anciens employés et contractuels. Elles comprennent également les premiers détails de développement de Marvel’s Wolverine pour la PlayStation 5. Nous continuons à travailler rapidement pour déterminer quelles données ont été touchées.

Cette expérience a été extrêmement éprouvante pour nous.

Nous voulons que tout le monde profite des jeux que nous développons comme prévu et comme nos joueurs le méritent. Cependant, comme Logan… Insomniac résiste. Marvel’s Wolverine se poursuit comme prévu. Le jeu est en début de production et il est certain qu’il évoluera considérablement tout au long du développement, comme c’est le cas pour tous nos projets.

Nous apprécions l’enthousiasme de tous, mais nous partagerons des informations officielles sur Marvel’s Wolverine lorsque le moment sera venu.

Au nom de toute l’équipe d’Insomniac, nous vous remercions pour votre soutien constant pendant cette période difficile.