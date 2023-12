Insomniac Games : nouveaux détails sur le piratage du studio PlayStation (Wolverine, rançon, jeux à venir, etc.)

L’énorme piratage du studio PlayStation Insomniac Games continue de faire de grosses vagues, et plus on en apprend sur ce hack massif, plus on se rend compte à quel point l’affaire est grave pour Sony. Un rappel des faits : le 12 décembre dernier, Rhysida, un groupe de ransomwares, annonce avoir récupéré pas moins de 1,67 téraoctets de données (soit plus de 1,3 million de fichiers) d’Insomniac Games, et demandé 2 millions de dollars de rançon sans quoi ces données seront rendues publiques.Une semaine après la fin du délai fixé par les pirates, Rhysida a divulgué de nouvelles informations issues des fichiers hackés, ce qui semble clairement indiquer que Sony a refusé de payer la rançon.

[SPOILER ALERT] Les données dévoilées sont de tout ordre (conversation Slack en interne, documents de la direction, etc), mais une grosse partie concerne tout de même le jeu Wolverine en cours de développement chez Insomniac. Des documents sur la conception des niveaux ainsi que de nouveaux screenshots du jeu ont ainsi été publiés, et l’on en apprend aussi un peu plus sur les jeux PlayStation à venir dans l’univers Marvel. Ainsi, l’accord passé entre Sony et Marvel prévoit 2 autres jeux X-Men (en plus de Wolverine), des jeux pour l’instant sans titres. Le lancement de Wolverine serait prévu pour 2026, et dès 2025, le jeu Venom serait disponible sur PS5, ainsi que le prévoyaient d’ailleurs certaines rumeurs. Un Spider-Man 3 devrait ensuite sortir en 2028, suivi par un nouveau jeu Rachet & Clank en 2029 et un jeu X-Men en 2030 (sans doute sur la PS6 donc). [Fin du SPOILER ALERT]

Il semblerait qu’une partie des documents piratés a déjà été achetée (pas par Sony donc), Rhysida précisant que ces données ne doivent pas être revendues (si tant est qu’un accord signé avec un groupe de ransomware ait la moindre valeur juridique et commerciale).