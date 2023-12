Insomniac Games a été piraté : des images de Wolverine et des données d’employés ont fuité

Insomniac Games, le studio derrière les jeux Spider-Man, a été piraté avec une attaque de type ransomware par le groupe Rhysida. Les hackers ont pu collecter des données, dont celles des employés et des images du futur jeu Marvel’s Wolverine.

Piratage pour le studio des jeux Spider-Man

Rhysida a publié des documents prouvant le piratage. Ces documents contiennent des informations sur le jeu Marvel’s Wolverine d’Insomniac GAmes, dont la sortie est prévue pour 2025, ainsi que des e-mails internes, des fichiers et des documents personnels d’employés. L’un de ces documents appartient à Yuri Lowenthal, qui est la voix de Peter Parker en anglais dans les jeux Spider-Man.

Les hackers de Rhysida ont mis en vente les données pour 50 bitcoins (1,91 million d’euros). Ils donnent également sept jours à Insomniac Games pour payer la rançon. Si ce n’est pas payé, les hackers promettent de rendre publiques toutes les données piratées. Certaines ont déjà fuité en réalité.

Sony, qui a racheté Insomniac Games en 2020 pour 229 millions de dollars, a réagi au piratage. Le groupe a indiqué à IGN :

Nous avons pris connaissance d’informations selon lesquelles Insomniac Games aurait été victime d’une attaque de cybersécurité. Nous enquêtons actuellement sur cette situation. Nous n’avons aucune raison de penser que d’autres divisions de SIE ou de Sony ont été touchées.

Le piratage du jour est le dernier en date d’une série de cyberattaques visant Sony et ses filiales. En septembre, un groupe de hackers a affirmé avoir piraté Sony et vendu les données volées, avant qu’une autre personne ne se présente comme étant le pirate. En octobre, des rapports faisant état d’une cyberattaque contre Sony Interactive Entertainment en juin ont fait surface, exposant les données personnelles de près de 7 000 employés actuels et anciens.