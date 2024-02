PlayStation : un chiffre d’affaires record, mais la PS5 se vend moins bien que prévu

9,52 milliards de dollars (ou 8,9 milliards d’euros), c’est le chiffre d’affaires de PlayStation pour son Q3 fiscal (Q4 2023 calendaire), et c’est un record. On pourrait penser que ce résultat canon, qui replace d’ailleurs PlayStation devant Xbox en « poids » économique, suffirait à contenter la direction de Sony et de PlayStation, mais il n’en est rien. Car il s’avère aussi que ce résultat est bien inférieur aux attentes de Sony lui-même. Le géant japonais comptait en effet écouler entre 9,5 et 10 millions de PS5 sur le quatrième trimestre 2023, mais les ventes ont finalement culminé à 8,3 millions d’unités. Enorme certes, mais pas suffisant donc pour atteindre l’objectif de 25 millions de PS5 écoulées sur l’année fiscale 2023 (qui se terminera le 31 mars prochain pour Sony). PlayStation table désormais sur un objectif revu à la baisse de 21 millions de PS5 sur l’année fiscale.

La PS5 Slim n’aura pas changé la donne : la PS5 a raté ses objectifs de vente

Ce petit coup de mou relatif fait que la PS5 a de fortes chances de ne pas dépasser les chiffres de la PS4 à la fin de la gen. Au premier janvier de cette année et au même stade de ventes, 54,8 millions de consoles PS5 ont été distribuées dans le monde, contre 57,1 millions de PS4. La PS5 ne battra pas non plus le record de ventes sur un trimestre, ce record étant détenu par la PS4 avec 9,7 millions de consoles vendues sur un Q4. L’écart est donc de nouveau sensible entre les deux générations, et cette fois, Sony ne peut plus incriminer les problèmes de stocks. Autre motif d’insatisfaction, le bénéfice opérationnel chute dans des proportions importantes et passe de 772 millions de dollars sur le Q4 2022 à 572 millions de dollars (-30%). PlayStation n’a toujours pas trouvé sa martingale et les gros AAA lui coûtent sans doute trop cher…

Les bons chiffres sur le trimestre écoulé sont à mettre à l’actif des ventes de jeu, qui ont progressé de 3,2 millions d’unités. 89,7 millions de jeux PS5 ont été écoulés au total sur le trimestre. Sur ce joli score, 16 millions concernent les titres first party (dont un peu plus de 10 millions de ventes pour le seul Spider-Man). PlayStation anticipe désormais un chiffre d’affaires de 27,7 milliards de dollars pour l’ensemble de son année fiscale, un objectif en baisse par rapport aux 29,2 milliards de dollars précédemment évoqués.