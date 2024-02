Windows 11 va bloquer la méthode d’installation sur les PC non compatibles

Windows 11 a des exigences spécifiques pour autoriser l’installation sur des PC, notamment au niveau du processeur utilisé. Mais il existe une méthode qui permet de contourner le système et ainsi installer Windows 11 sur un PC non compatible. Cette pratique devrait s’arrêter avec la prochaine mise à jour de Microsoft.

Microsoft va mettre en place une nouvelle exigence matérielle dans Windows 11 version 24H2 qui empêchera certains PC de démarrer sur cette mise à jour. Si le processeur ne prend pas en charge POPCNT, Windows 11 version 24H2 ne démarrera pas. L’instruction requiert un processeur qui supporte SSE4.2 ou SSE4a.

L’instruction POPCNT, abréviation de population count, permet de compter le nombre de 1 dans une représentation binaire. AMD l’a introduite en 2006/2007 avec son architecture Barcelona, qui a été le premier véritable quadricœur de l’industrie x86. Intel l’a ajoutée plus tard avec Nehalem. La raison pour laquelle l’entreprise la rend obligatoire n’est pas claire. Peut-être que certaines fonctionnalités de la prochaine version de Windows l’exigent.

So HUGE discovery found in Windows 11 Version 24H2, since build 25905.

A CPU with the instruction "POPCNT" IS NOW REQUIRED!

There are various system files requiring the POPCNT CPU instruction, from the Windows 11 kernel to the USB XHCI drivers.

Without POPCNT, it doesn't boot! pic.twitter.com/vCWYvzfu6k

— Bob Pony (@TheBobPony) February 11, 2024