Windows 11 et PC non supporté : il faudra accepter de renoncer aux mises à jour

Installer Windows 11 sur un PC non supporté officiellement est possible, mais Microsoft va désormais un peu plus loin. Le groupe demande aux utilisateurs d’accepter de renoncer aux mises à jour s’ils veulent que l’installation du système d’exploitation se fasse.

Il faut accepter des termes pour installer Windows 11 sur un PC non supporté

Un message s’affiche désormais quand un utilisateur essaye d’installer Windows 11 sur un PC non supporté officiellement. « Si vous continuez avec l’installation de Windows 11, vous PC ne sera plus supporté et n’aura plus le droit aux mises à jour », indique un message. Microsoft ajoute que les éventuels problèmes liés à la compatibilité ne seront pas couverts par la garantie du constructeur du PC.

À cette étape, l’utilisateur doit cliquer sur un bouton « Accepter » s’il veut poursuivre l’installation de Windows 11 sur un PC non supporté. S’il refuse, alors l’installation n’aura pas lieu.

Pour rappel, Microsoft avait au départ annoncé que les PC non supportés officiellement ne pourraient pas installer Windows 11. Il y a ensuite eu un changement, avec Microsoft indiquant que l’installation pourrait finalement se faire en passant par le fichier ISO et non Windows Updates. Microsoft avait toutefois suggéré que les mises à jour ne seraient pas disponibles pour les utilisateurs dans cette situation.

La version finale de Windows 11 sera disponible au téléchargement à compter du 5 octobre prochain.