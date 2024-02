La FCC interdit les appels automatisés avec de fausses voix créées par IA

La Commission Fédérale des Communications (FCC) vient de voter à l’unanimité pour l’interdiction des appels automatisés par IA sur le sol américain. La FCC considère donc désormais les appels automatisés réalisés à l’aide de voix générées par IA comme des voix « artificielles » au sens de la Loi sur la Protection des Consommateurs Téléphoniques (TCPA), rendant ainsi la pratique illégale. La mesure prend effet sans délai.

« Des acteurs malveillants utilisent des voix générées par IA dans des appels automatisés non sollicités pour extorquer des membres de familles vulnérables, imiter des célébrités et désinformer les électeurs. Nous mettons en garde les fraudeurs derrière ces appels automatisés », a déclaré Jessica Rosenworcel, présidente de la FCC, dans un communiqué. « Les procureurs généraux des États auront désormais de nouveaux outils pour lutter contre ces escroqueries et assurer la protection du public contre la fraude et la désinformation. »

De fait, la pratique était déjà interdite par les textes, mais la FCC a tenu à préciser le sens de la loi d’origine. En effet la TCPA est une loi promulguée en 1991 qui interdit l’utilisation de voix artificielles ou enregistrées dans l’objectif d’appeler des particuliers sans leur consentement express. Les voix générées par IA, bien que parfois peu distinguables d’une voix réelle, restent avant tout des voix artificielles, et tombent donc sous le coup de la loi de 91. La multiplication de « pranks » avec des voix générées par IA (y compris une fausse voix de Joe Biden) a sans doute convaincu la FCC qu’il était temps de tirer la sonnette d’alarme, surtout durant une année d’élection forcément propice aux tentatives de désinformation.