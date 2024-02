Intelligence artificielle : l’Autorité de la concurrence ouvre une consultation publique

L’Autorité de la concurrence s’est auto-saisie sur le sujet de l’intelligence artificielle et ouvre une consultation publique dans le but d’examiner le fonctionnement des acteurs du secteur.

Une étude sur l’IA en France

Cette consultation, ouverte jusqu’au 22 mars, devrait aboutir à la publication d’un avis dans les prochains mois. « Cet avis sera l’occasion d’examiner les stratégies mises en place par les grands acteurs du numérique » dans ce domaine, a souligné l’institution. Celle-ci a précisé que ses travaux porteraient particulièrement sur les plateformes de cloud et sur les prises de participation des grands acteurs dans des groupes spécialisés dans l’IA.

Elle devrait ainsi vérifier que les entreprises déjà implantées dans le secteur du numérique ne bénéficient pas d’un avantage concurrentiel et ne mettent pas en place des pratiques limitant l’arrivée de rivaux.

La consultation vise à recueillir les réponses d’entreprises à travers une série de questions sur l’accès aux infrastructures et aux outils nécessaires au développement de modèles d’intelligence artificielle.

Cette initiative intervient alors que les coûts de développement de l’IA sont particulièrement élevés et que le marché est en pleine expansion. « Le secteur de l’intelligence artificielle générative devrait représenter 42 milliards d’euros en 2023 (soit le double de 2022) et pourrait même atteindre un chiffre d’affaires annuel de plus de 200 milliards d’euros à l’horizon 2030 », indique l’Autorité.

Le gendarme français de la concurrence avait déjà fait part de certaines préoccupations dans le domaine. « L’intelligence artificielle a le potentiel de devenir le musée des horreurs de l’anti-trust si on ne fait rien », avait déclaré en novembre son président, Benoît Coeuré.

En septembre, l’institution avait déjà mené une perquisition dans les locaux français de Nvidia. L’entreprise, dont les cartes graphiques sont beaucoup utilisées pour l’IA, était soupçonnée de pratiques anticoncurrentielles.