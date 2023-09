Les locaux français de NVIDIA ont été perquisitionnés par l’Autorité de la concurrence

NVIDIA, le géant américain de la tech, suscite des soupçons croissants, en particulier de la part de l’Autorité de la concurrence française, qui commence à prendre des mesures. Les préoccupations concernant la domination des grandes entreprises technologiques américaines ne sont pas nouvelles, mais les infrastructures de cloud et l’intelligence artificielle deviennent de sérieux sujets de préoccupations pour les gouvernements. Les enjeux sont énormes, tant pour la société que pour les entreprises opérant dans ces domaines, et dans ce contexte particulier les régulateurs cherchent forcément à intervenir.

L’Autorité de la concurrence française a ainsi lancé une enquête approfondie sur NVIDIA. Les bureaux français de l’entreprise ont été perquisitionnés le 26 septembre dernier afin de recueillir des preuves de pratiques potentiellement anticoncurrentielles. NVIDIA a connu une croissance de ses revenus grâce à l’essor de l’intelligence artificielle. Dans son dernier rapport, l’entreprise a annoncé un chiffre d’affaires record de 13,51 milliards de dollars, soit une augmentation de 101 % par rapport à l’année précédente. La valorisation de l’entreprise a même dépassé les 1 000 milliards de dollars en mai, en raison de son rôle essentiel dans le développement d’outils tels que ChatGPT.

Pour l’instant, l’Autorité de la concurrence française n’a que des soupçons, et ses perquisitions « ne présupposent pas l’existence d’une infraction à la loi ». Cependant, en raison de la position de NVIDIA dans le paysage technologique, il est probable qu’elle fasse l’objet d’une surveillance plus étroite dans les mois et les années à venir.