Mars : le rover Perseverance capture des clichés du drone-hélico Ingenuity

C’est une image un peu triste, celle de l’hélico-drone Ingenuity, totalement isolé sur une petite dune de Mars. Capturé le 4 février, ce cliché a été pris par la caméra Mastcam-Z de Perseverance. On peu y voir Ingenuity à l’arrêt depuis l’échec de sa 72ème mission qui s’est soldé par la casse d’un des rotors. Un autre cliché montre Ingenuity au loin sur la dune. Pour rappel, la NASA avait perdu le contact avec Ingenuity à la toute fin de la 72ème mission de vol, alors même que le petit drone-hélico allait se poser sur la surface de Mars. Les dernières images fournissent un début d’explication concernant l’incident qui a mis Ingenuity à l’arrêt : au moment de son accident, le drone-hélico survolait une zone sableuse sans aucun point de repère, alors que jusqu’ici, Ingenuity pouvait se servir des éléments visibles de l’environnement pour estimer par exemple la distance avec le sol ou tout simplement se repérer dans l’espace.

« C’est l’un des terrains les plus difficiles sur lesquels nous avons jamais dû naviguer » reconnait Teddy Tzanetos, chef de projet Ingenuity au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA. toutes les données capturées par le dernier vol d’Ingenuity n’ont pas encore été analysées, mais la (longue) mission martienne du petit hélico est cette fois terminée. Pour rappel, Ingenuitya volé pour la première fois au dessus de Mars au mois d’avril 2021. Conçu pour une poignée de vols, le drone-hélico se montrera d’une endurance surprenante en étant opérationnel pendant presque 3 ans ! Forte de ce succès, la NASA planche déjà sur des engins du même type, mais nettement plus gros, qui seraient en plus capables de soulever des charges.