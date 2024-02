Samsung défend son édition par IA, estimant que le concept de « vraie photo » n’existe pas

Samsung propose de l’intelligence artificielle sur ses smartphones Galaxy S24, notamment au niveau de la photo. Par définition, les photos modifiées ne sont plus celles d’origine. Mais Samsung se défend sur ce point, estimant que le concept d’une « vraie photo » n’existe pas.

La vision de Samsung sur le concept de « vraie photo »

Patrick Chomet, un vice-président exécutif de Samsung, déclare à TechRadar :

L’année dernière, Marques Brownlee a réalisé une très belle vidéo sur la photo de la lune. Tout le monde se demandait : « Est-ce que c’est faux ? » Est-ce qu’elle n’est pas fausse ? Il y a eu un débat sur ce qui constitue une vraie photo. En fait, il n’y a rien de tel qu’une vraie photo. Dès que vous avez des capteurs pour capturer quelque chose, vous reproduisez [ce que vous voyez], et cela ne veut rien dire. Il n’y a pas d’image réelle. Vous pouvez essayer de définir une vraie photo en disant : « J’ai pris cette photo », mais si vous avez utilisé l’IA pour optimiser le zoom, l’autofocus, la scène, est-ce que c’est réel ? Ou s’agit-il uniquement de filtres ? Il n’y a pas de vraie photo, point final.

Les capteurs photo des smartphones se sont améliorés avec chaque nouvelle génération. Cependant, le matériel du capteur photo n’est pas le plus important. C’est le traitement logiciel qui permet d’atteindre un haut niveau photographique. Les téléphones utilisent diverses technologies pour améliorer les détails des images et la qualité du résultat. Les techniques de capture multi-images réduisent le bruit des photos tout en améliorant la luminosité, la balance des blancs, la plage dynamique et d’autres paramètres. Samsung est en tout cas persuadé qu’il s’agit d’un facteur clé.

Pour rappel, les Galaxy S24 embarquent Galaxy AI, un système d’intelligence artificielle qui propose plusieurs options, dont des améliorations pour les photos. Les différentes fonctionnalités sont à retrouver sur cet article dédié.