Microsoft lance Mesh, une plateforme de réunion virtuelle, sur Teams

Développé en 2021 pour les casques AR HoloLens, la plateforme de réunion Mesh est désormais intégrée à Microsoft Teams (version PC et Meta Quest). Microsoft Mesh permet aux individus d’interagir dans un espace virtuel avec leurs avatars 3D, une simulation de réunion en « présentiel » qui peut s’avérer parfois plus intéressante et fructueuse que la collaboration à distance ou les réunions Zoom nettement plus « classiques », d’autant que Mesh abolit évidemment les distances (ce qui est bon pour la planète et n’oblige plus à prendre l’avion pour la moindre réunion). Plusieurs gros clients de Microsoft, commeAccenture et Takeda ont déjà intégré avec succès cette solution à leur process de travail.

Autre avantage de cette solution de réunions virtuelles, les environnements collaboratifs de Mesh, créés avec la la plateforme Unity de Microsoft, peuvent être customisés facilement par les entreprises sans nécessiter de capacités particulières en programmation ou autre. Microsoft fait la promotion de Mesh en proposant un essai gratuit de six mois pour les offres d’entreprise et d’affaires. Après cette période d’essai, les coûts d’abonnement varient de 4 dollars par utilisateur (et par mois) pour Microsoft Teams Essentials à 57 dollars par utilisateur et par mois pour Microsoft 365 E5.