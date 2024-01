IA générative : la FTC enquête sur les investissements de Microsoft, Amazon et Google

L’autorité américaine de la concurrence (FTC) annonce avoir lancé une enquête sur les investissements et partenariats dans l’intelligence artificielle générative, visant les entreprises leaders du secteur, à commencer par OpenAI et son principal investisseur Microsoft, ainsi que Google, Amazon et Anthropic.

Une enquête de la FTC sur l’IA générative

« L’histoire montre que les nouvelles technologies peuvent créer de nouveaux marchés et une concurrence saine », a noté Lina Khan, la présidente de la FTC, citée dans un communiqué. Mais « nous devons nous prémunir contre les tactiques qui verrouillent cette opportunité », a-t-elle ajouté.

L’enquête va porter sur trois partenariats valant chacun plusieurs milliards de dollars : les investissements de Microsoft dans OpenAI, ceux d’Amazon dans Anthropic, concurrente directe d’OpenAI, et ceux de Google, aussi chez Anthropic. Elle doit permettre de mettre à jour diverses informations, sur la stratégie des groupes, les conséquences pour la sortie de nouveaux produits, l’impact sur les parts de marché et sur la concurrence pour les ressources nécessaires au développement de ces systèmes gourmands en puces électroniques de dernière génération.

Les sociétés concernées ont 45 jours à réception de la requête officielle pour y répondre.

« Notre étude permettra de déterminer si les investissements et les partenariats poursuivis par les entreprises dominantes risquent de fausser l’innovation et de nuire à la concurrence loyale », résume Lina Khan.

En matière de droit de la concurrence, d’autres régulateurs ont déjà donné l’alarme. La Commission européenne a ainsi indiqué ce mois-ci qu’elle vérifiait si l’investissement de Microsoft dans OpenAI pouvait faire l’objet d’un examen au titre du règlement de l’UE sur les concentrations.