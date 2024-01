Grâce à l’IA, les GPU RTX de Nvidia peuvent désormais convertir des flux vidéo SDR en HDR

Annoncée lors du CES de Las Vegas, la fonctionnalité RTX Video HDR est désormais disponible pour les propriétaires de PC équipés d’une carte graphique RTX. Cette fonctionnalité complète la RTX Video Super Resolution, qui permet déjà d’upscaler les contenus SD en HD. Cette fois, la fonctionnalité s’attaque à la plage dynamique colorimétrique limitée de nos vieilles vidéos. Nvidia utilise un algorithme boosté à l’IA afin de convertir l’espace colorimétrique SDR en HDR. Outre le fait de disposer d’un GPU Nvidia RTX, la seconde contrainte est de pouvoir afficher sur un moniteur compatible HDR10.

Il faudra aussi mettre à jour la carte avec les derniers pilotes de Nvidia et activer le RTX Video HDR dans le panneau de configuration de Nvidia. Cumulées, les fonctions RTX Video HDR et RTX Video Super Resolution vont dîner un bon coup de fouet aux vidéos SD, voire aux numérisations de VHS. Evidemment, si l’image de départ est très dégradée, ces fonctions ne feront pas de miracles, mais dans la plupart des cas, les résultats sont visibles voire saisissants. Initialement destinées au PC gaming avec leurs modes d’affichage DLSS (Deep Learning Super Sampling) et DLDSR (Deep Learning Dynamic Super Resolution), les GPU RTX gagnent désormais en polyvalence en gagnant de nouvelles fonctions d’amélioration des vidéos.