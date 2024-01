Netflix prévient qu’il y aura plusieurs hausses de prix à l’avenir

Le public n’aime pas les hausses de prix, mais Netflix les adore, à tel point que la plateforme annonce qu’il y en aura plusieurs à l’avenir. Oui oui : pas une, mais plusieurs hausses de prix.

Dans un message adressé à ses investisseurs, Netflix indique :

Nous nous efforçons de proposer une gamme de prix et d’abonnements pour répondre à un large éventail de besoins, y compris des prix de départ très compétitifs. Au fur et à mesure que nous investissons dans Netflix et que nous l’améliorons, nous demanderons parfois à nos membres de payer un petit supplément pour tenir compte de ces améliorations, ce qui contribue à alimenter le volant positif d’investissements supplémentaires pour continuer à améliorer Netflix et à développer notre service.