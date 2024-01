Netflix va arrêter l’abonnement Essentiel pour les abonnés existants

Netflix va définitivement enterrer son abonnement Essentiel, que ce soit en France ou dans les autres pays. L’offre a disparu depuis décembre pour les nouvelles inscriptions, mais les personnes déjà abonnées pouvaient le garder. Cela va s’arrêter.

Bientôt la fin pour l’abonnement Netflix Essentiel

L’arrêt définitif concernera les pays où l’abonnement avec les publicités existe. Netflix fait savoir que le Canada et le Royaume-Uni seront les premières régions concernées par le changement, et ce dès le deuxième trimestre de 2024. La France et les autres pays suivront plus tard.

L’abonnement Essentiel coûte 10,99€/mois, proposant l’usage sur un écran en HD (720p). Il va donc disparaître, mais que va-t-il se passer pour les abonnés qui l’ont actuellement ? Netflix va-t-il réellement les convaincre à changer d’offre ? Parce que l’abonnement Standard avec pub coûte 5,99€/mois et l’offre Standard sans pub coûte 13,49€/mois. Ceux qui ne veulent pas soudainement se retrouver avec des publicités devront donc payer 13,49€, au lieu de 10,99€ aujourd’hui, soit 2,5€ supplémentaires chaque mois.

Netflix fait savoir que son offre avec les publicités représente 40% des nouvelles inscriptions. Le co-PDG, Greg Peters, précise que cet abonnement compte désormais 23 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Il ajoute que la plateforme de streaming veut rendre l’offre plus attrayante grâce à des mises à jour telles que les changements apportés l’année dernière à la version la moins chère, qui ont permis d’améliorer la qualité pour passer de 720p à 1080p, de pouvoir regarder sur plusieurs écrans à la fois et d’activer les téléchargements pour regarder les contenus hors ligne.

Dans la foulée, Netflix annonce compter 260,28 millions d’abonnés dans le monde, avec un gain de 13,12 millions d’abonnés au quatrième trimestre de 2023. Cela représente une hausse de 12,8% sur un an. Côté finances, le chiffre d’affaires a été de 8,83 milliards de dollars (+12,5%) et le bénéfice net a été de 938 millions de dollars, soit une hausse de… 1 605,45% !