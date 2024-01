TikTok procède à des licenciements massifs dans sa division ventes et publicités

2024 n’est donc pas parti sur des bases beaucoup plus joyeuses que 2023 sur le front de l’emploi dans la tech. Quelques heures après l’annonce d’un plan social chez Riot Games (League of Legends) et une semaine après l’annonce de plans de licenciements chez Google et Twitch (division d’Amazon), voilà que le couperet tombe aussi chez TikTok : un porte-parole de la plate-forme vidéo a confirmé à NPR que 60 employés du groupe avaient été priés de faire leur valise, des réductions de postes qui touchent principalement la division des ventes et de la publicité. Les postes concernés sont situés principalement à Los Angeles, New York, Austin mais aussi un peu partout dans le monde. L’explication officielle tient en un mot, « réorganisation », mais NPR parle plutôt de son côté d’un plan social visant à réduire les coûts élevés de la société.

Pour rappel, ByteDance, la société mère de TikTok avait déjà procédé l’an dernier à des coupes de personnel, des centaines de postes étant supprimés chez le studio Nuverse, à qui l’on doit l’addictif Marvel Snap, et TikTok n’avait pas été en reste avec des licenciements massifs déjà en 2022 puis au début de l’année 2023. Même si ByteDance se montre peu prolixe sur le volume global d’employés concernés, les informations parcellaires dont on dispose indiquent que plusieurs centaines d’employés au global ont été mis à la porte, sur un total de 150 000 employés.