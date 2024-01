Zelda Tears of the Kingdom a été le jeu vidéo le plus vendu en France en 2023

La Nintendo Switch va fêter son 7e anniversaire et elle arrive toujours à attirer du monde, à tel point que The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a été le jeu vidéo le plus vendu en 2023 en France, selon les données de l’institut GfK.

Nintendo a été très fort en France en 2023

Ainsi, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a atteint un million de ventes en France. D’autre part, la Switch a réussi à avoir cinq jeux dans le top 10 des meilleures ventes. On retrouve Super Mario Bros Wonder qui a été la deuxième place avec près de 750 000 exemplaires. Il y a également l’infatigable Mario Kart 8 Deluxe qui est toujours présent après tant d’années.

Voici le détail des ventes pour Nintendo en 2023 :

Zelda : Tears of the Kindgom : 968 000 ventes Super Mario Bros Wonder : 747 500 ventes Mario Kart 8 Deluxe : 383 500 ventes Minecraft : 230 900 ventes EA Sports FC 24 : 167 500 ventes Nintendo Switch Sports : 154 600 ventes Mario Party Superstars : 153 800 ventes Hogwarts Legacy : 153 300 ventes Animal Crossing New Horizons : 153 100 ventes New Super Mario Bros U Deluxe : 132 500 ventes

Succès pour les ventes de Switch

Philippe Lavoué, le directeur général de Nintendo France, annonce à l’AFP que plus d’un jeu sur deux (55%) vendus en France l’an dernier en version physique sont des jeux Switch. Aussi, le groupe a vendu plus de 850 000 consoles en 2023. Le cap des huit millions de ventes dans l’Hexagone depuis sa sortie en mars 2017 sera franchi à la fin de janvier 2024. « C’est la base installée (de consoles) la plus forte constatée sur le marché français », selon le dirigeant. « 11,7% des 68 millions de Français sont équipés d’une Switch », ajoute-t-il.

Vient maintenant le cas de la Switch 2. Nintendo ne communique rien à ce sujet, mais les rumeurs font état d’une arrivée au second semestre de 2024.

D’autre part, Phillipe Lavoué parle de Super Mario Bros le film qui a été le plus gros succès de l’année, avec plus de sept millions d’entrées, selon le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). « Ce qui veut dire qu’on a beaucoup de fans de Nintendo aujourd’hui dans notre réservoir qui s’intéressent à Super Mario et qui arrivent sur le jeu car ils sont intéressés par la franchise au travers de l’expérience cinématographique », explique le responsable.

Nintendo ne va pas s’arrêter là : un film Zelda a déjà été annoncé. Mais ce sera un live-action pour le coup, là où Super Mario Bros le film est un film d’animation.