Meta : en Europe, les utilisateurs pourront utiliser Messenger sans compte Facebook (merci le DMA)

Meta a décidé finalement de se conformer pleinement au Digital Markets Act (DMA) de l’Union Européenne, mettant fin à plusieurs mois de résistance contre les réglementations à venir. Ce changement de position va considérablement modifier l’expérience utilisateur de Meta dans l’UE, l’une des implications majeures étant qu’il ne sera plus nécessaire de disposer d’un compte Facebook pour utiliser Messenger et le Facebook Marketplace.

La Commissaire européenne Margreth Verstager a fait plier Meta ainsi que les autres GAFA américains

Cette conformité au DMA signifie donc aussi qu’au sein de l’UE, les utilisateurs de Meta pourront désormais accéder à Messenger et Facebook Marketplace avec des comptes indépendants. Les réglementations du DMA affectent également d’autres plateformes de Meta telles que Facebook, Instagram, WhatsApp ainsi que la plateforme publicitaire de Meta. Les utilisateurs peuvent ainsi disposer de comptes séparés pour Facebook et Instagram.

Pour rappel, la Commission Européenne a identifié six entreprises « gatekeepers » (dont les services sont incontournables), soit Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta et Microsoft. Ces entreprises exploitent un total de 22 services de plateforme désormais soumis au DMA selon des critères tels que le nombre d’utilisateurs, les revenus et la valorisation de l’entreprise.

On notera que ByteDance ainsi qu’Apple ont également contesté certaines réglementations du DMA (mais pas pour les même motifs). Le DMA doit être appliqué en mars 2024, et il ne fait guère de doutes que ses différentes réglementations devraient avoir un impact profond sur les opérations de ces grandes entreprises technologiques dans l’UE.