[Test] Aspirateur robot Lefant M210 : le prix ne fait pas tout

Nous sommes prévenus : au vu de son prix plancher (autour des 200 euros), l’aspirateur-robot Lefant M210 ne se battra pas probablement pas sur le terrain des fonctionnalités. Conçu par une société chinoise qui a déjà proposé sur le marché des appareils du même type mais dotés de plus de fonctions (sans oublier un rapport qualité prix imbattable), le M210 part plutôt avec un avis favorable à nos yeux, d’autant qu’il est particulièrement bienvenu que le prix de ces aspirateurs robots rejoigne enfin la réalité financière de la plupart des ménages. Oui mais voilà, le prix ne fait pas tout, et dans le cas du M210, il est bon de rappeler ce principe tout bête : à force de retirer des fonctions et d’aller au plus direct, ne risque t-on pas d’aboutir à des aspirateurs robots finalement peu utiles au quotidien (et in fine toujours trop chers pour leur usage réel) ? Et malheureusement, après plusieurs jours de test, le M210 nous apparait être un véritable cas d’école. Explications :

Une mise en route irritante

Proposé dans un emballage sobre et élégant, le M210 se présente sous la forme d’un aspirateur robot compact et relativement léger (2,5 kg sur la balance). Cette bonne impression de départ est malheureusement vite dissipée par une mise en route franchement pénible. L’application dédiée peine dans un premier temps à reconnaitre l’aspirateur. Il se trouve que mon réseau SFR fusionne en quelque sorte les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz sachant que le M210 fonctionne uniquement sur la fréquence 2,4 GHz. Hélas, cette fusion des fréquence ne semble pas plaire au M210. Après une modification des caractéristiques de ma box pour passer uniquement en WiFi 2,4 GHz, nouveau problème : l’app ne me renvoie toujours pas le code sensé permettre l’appairage avec l’aspirateur (oui, j’ai bien appuyé longtemps sur le bouton en façade du robot pour la mise en réseau). Je passe donc par une seconde app pour la reconnaissance de l’appareil (Smart Life, dispo sur iOS et Android), une opération couronnée de succès. Je retourne sur l’app dédiée Lefant … et cette fois ça marche ! Je note aussi que plusieurs commentaires sur l’App mentionnent ce type de soucis, ce qui confirme que les problèmes constatés avec notre modèle de test ne constituent pas un cas isolé. pour parfaire le tableau, le M210 a parfois eu du mal à accrocher à nouveau le réseau lors des nettoyages suivants. Bref, pas très « plug and play » comme installation… et instable par dessus le marché.

Une fiche technique très correcte pour le tarif

Sur le papier, le M210 n’a rien d’infamant, surtout pour le tarif proposé. La puissance d’aspiration est de 1800 Pa, l’autonomie est annoncée à 70 minutes (batterie 18000 mAh), la recharge se fait automatiquement sur la borne dédiée (et fournie bien sûr avec l’appareil), et l’on nous affirme que l’enfin est doté de 13 capteurs permettant entre autres la détection automatique 6D. Bon, il est temps de vérifier les belles promesses de cette fiche technique plus que correcte.

Mais dans le monde réel, il y a un hic (plusieurs hics)

L’activation de l’aspirateur robot via l’app (ou la télécommande fournie) se déroule sans accrocs. L’app a évidemment un gros avantage sur la télécommande : on peut voir la cartographie du M210, et surtout on a accès à l’intégralité des fonctions de façon beaucoup plus pratique et complète que sur le minuscule écran LCD de la télécommande. Le début du nettoyage est tout aussi positif et le M210 se montre assez peu bruyant en mode d’aspiration « Normal ». C’est encore moins bruyant en mode aspiration silencieuse, mais la puissance d’aspiration semble alors bien trop faible et comme prévu il reste des miettes par terre (oui, on a miné le salon avec des miettes de pain un peu partout). Le mode Fort est plus puissant forcément, mais aussi plus bruyant; vous voyez l’idée. La cartographie du robot nous semble rapidement étrange et l’on remarque surtout que dès que la machine se prend dans les fils et qu’on le repositionne juste à côté de la zone problématique, ce dernier a tendance à perdre sa cartographie de départ et à tout reprendre de zéro ! D’une façon générale, il faudra bien dégager les petits obstacles (fils surtout) sans quoi le M210 aura toutes les peines du monde à terminer son nettoyage.

Second problème, même en mode « nettoie toute la pièce », il reste des coins de la pièce qui ne sont pas nettoyés. Environ 75 à 80% de la surface est traitée mais ça nous semble un peu court tout de même. Bon point, le nettoyage est correct (pas de miettes restantes sur lses zones ou est passé le robot) et le M210 est assez à l’aise avec les dessous de table remplis de pieds de chaises, sa compacité l’aidant pas mal dans ce genre de configurations. Dommage aussi, le M210 ne varie pas l’intensité de sa puissance d’aspiration lorsqu’il arrive sur un tapis plus épais et où les miettes accrochent plus. Conclusion, le nettoyage n’est pas totalement satisfaisant sur cette zone. On constate aussi que sur le 5 modes proposés (Intelligent, Aléatoire, Suivre le mur, Spirale et Manuel), seuls les modes Intelligent et Spirale se montrent réellement utile (le monde manuel tient plus du gadget qu’autre chose). Aléatoire donne des résultats… aléatoires et « Suivre le mur » ne sert pas à grand chose sachant que le robot suivra aussi les murs dans ses modes de nettoyage les plus complets. Le bilan est donc assez mitigé en terme de nettoyage.

Autonomie moyenne et recharge automatique à revoir

Lefant annonce 80 à 100 minutes d’autonomie selon la puissance d’aspiration, mais il faut savoir que l’engin commence à chercher sa borne de recharge dès 60 à 70% d’autonomie… et que dans TOUTES nos sessions de nettoyage, il n’a pas été fichu de retrouver seul sa borne. Certes, si on le place manuellement dans une zone proche de la borne (3 mètres ou moins), il l’a trouve alors du premier coup, mais quel est l’intérêt d’avoir un appareil qui se recharge tout seul… s’il ne peut pas vraiment se recharger tout seul ? A cause cette autonomie faiblarde, le M210 est plus particulièrement adapté aux petits appartements voire à une grande pièce unique.

Conclusion : le prix ne fait pas tout (encore…)

Allez, on va arrêter là pour ce petit robot aspirateur qui vaut surtout, vous l’aurez compris, pour son prix vraiment très bas. Est-ce suffisant pour le tarif affiché ? Pour nous cela reste très moyen tout de même, y compris en prenant en compte ce prix plancher, et à vrai dire, si le tarif avait passé la barre des 250 euros, le M210 aurait sans doute écopé d’une note en dessous de la moyenne. Pour autant, le M210 pourrait convenir sans nul doute aux petites pièces bien dégagées au sol (pas de fil qui traine surtout). Il est surtout dommage que la partie logicielle et connexion réseau soit à ce point perfectible, sans même parler de la confusion possible avec deux apps compatibles. A peaufiner.

L’aspirateur roboto Lefant M210 est disponible sur Amazon au prix de 99€ en ce moment au lieu de 209€ (en cochant le coupon de 100€ sous le prix).