Mark Zuckerberg croit lui aussi dans l’AGI (IA générale et multimodale), qui pourrait sauver son métavers

Si le métavers ne rencontre pas le succès escompté, Meta compte bien se rattraper dans le secteur de l’IA. La société dirigée par Mark Zuckerberg dispose aujourd’hui de deux équipes dédiées à la recherche sur l’IA, soit l’équipe du Fundamental AI Research (FAIR) démarrée en 2013, et une autre équipe entièrement consacrée à l’intégration de l’IA dans les apps de Meta. Dans une vidéo publiée sur Threads, Mark Zuckerberg estime que ces deux groupes d’ingénieurs et de chercheurs devraient se rapprocher et annonce que de nouveaux moyens leurs seront attribués (des embauches sont prévues aussi). Ce changement de stratégie est notable dans la mesure où ces deux dernières années, Meta a multiplié les plans sociaux et a éjecté de la société près de 20 000 employés.

Mais voilà, Meta a mis à jour ses ambitions sur l’IA, des ambitions qui vont nécessiter de la ressource humaine et technique l’objectif final étant d’atteindre l’IAG (Intelligence artificielle générale et forcément multimodale), Zuckerberg étant persuadé que l’AGI permettra aussi par la bande d’améliorer son métavers et ainsi peut-être lui donner de nouvelles chances de succès. Le patron de Meta annonce aussi la commande de centaines de milliers de processeurs Nvidia H100 spécialisés pour les travaux d’IA, de quoi équiper d’énormes fermes de serveurs capables d’entrainer et de faire tourner les prochaines évolutions de Llama ainsi que la future IAG. Zuckerberg tente même la tirade visionnaire : « D’ici la fin de la décennie, je pense que beaucoup de gens parleront fréquemment aux IA tout au long de la journée en utilisant des lunettes intelligentes comme celles que nous fabriquons avec Ray Ban ».