Suivez en direct l’arrivée sur la Lune de l’atterrisseur japonais SLIM

La JAXA (agence spatiale japonaise) est peut-être à quelques heures d’un moment historique. L’atterrisseur SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) va tenter de se poser sur la Lune ce vendredi 19 janvier. si tout va bien, SLIM devrait atterrir dans le cratère Shioli avec une précision de 100 mètres à peine (la marge d’erreur avoisine généralement le kilomètre). Le SLIM pèse 200 kilogrammes et intègre des propulseurs ultra précis, un système de navigation avancée et de guidage, un radar ainsi qu’un système logiciel de pointe capable d’analyser la meilleure trajectoire possible, soit tout l’attirât nécessaire pour réaliser un « touchdown » parfait sur la Lune. SLIM a intérêt à être précis puisque le cratère Shioli ne dépasse pas les 300 mètres de diamètre !

L’atterrissage de SLIM sur la Lune peut être suivi en direct sur la chaine YouTube de la JAXA (ci-dessus)

La phase finale d’approche et d’atterrissage sera de loin la plus périlleuse puisque pendant une vingtaine de minutes, SLIM sera en totale autonomie, sans aucune possibilité d’intervention de la part des ingénieurs de la JAXA. Dans le cas où SLIM réussirait sa mission, le Japon deviendrait alors le 5ème pays à poser un appareil opérationnel sur la Lune. L’atterrisseur n’en aurait alors pas fini avec sa mission et il lui resterait encore à déployer deux petits rovers, LEV-1 et LEV-2 (le second étant conçu par le fabricant de jouet TOMY !) ainsi que le Lunar Retroreflector Array de la NASA (un système laser qui devrait faciliter les futurs atterrissages), puis à analyser la composition du sol du cratère.