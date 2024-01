Des robots humanoïdes en test dans une usine de BMW

Après les robots industriels, les robots humanoïdes vont-ils à leur tour envahir le secteur de l’automobile ? La startup de robotique Figure vient de signer un accord commercial avec BMW qui doit se conclure par l’utilisation des robots humanoïdes de Figure dans l’usine BMW de Spartanburg en Caroline du Sud. Une fois installés dans cette unité de production, les robots de Figure sont destinés à accomplir des tâches “difficiles, dangereuses ou banales”. « La robotique à usage unique sature le marché commercial depuis des décennies, mais le potentiel de la robotique à usage général est totalement inexploité », déclare Brett Adcock, le CEO de Figure. « Les robots de Figure permettront aux entreprises d’augmenter leur productivité, de réduire leurs coûts et de créer un environnement plus sûr et plus cohérent. »

Just last week Figure 01 learned how to make coffee using an end-to-end AI system

We are excited to be introducing industry leading AI to the automotive sectorpic.twitter.com/DNAZWnaYK3

